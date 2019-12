Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 26-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Groß-Umstadt (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen (18.12.) wurde ein 26 Jahre alter Mann aus Rodgau schwer verletzt. Gegen 9 Uhr wurde die Polizei von der Rettungs-Leitstelle über den Vorfall auf einem Firmengelände in der Hans-Böckler-Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann im Rahmen von Dacharbeiten aus einer Höhe von etwa 8 Metern in die Tiefe gestürzt. Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut. Für die weitere Klärung und die Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auch das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt informiert.

