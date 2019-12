Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Innenstadt: Nachtragsmeldung zu Vermisst-Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Seit Freitag (13.12.) kurz nach 19 Uhr wird der 55-Jährige Yongsheng LIN vermisst (wir haben berichtet). Letztmalig hielt er sich in dem Klinikum Darmstadt auf und hatte dieses an dem Freitag in unbekannte Richtung verlassen. Entgegen den Angaben in der Erstmeldung ist Herr Lin mit einer schwarzen dünnen Hose, schwarzen Sneakers und einem schwarz-rot-gelb-gestreiften Pullover bekleidet.

Unserer Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4469079

