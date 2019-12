Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Höchst: Polizei stoppt berauschte Autofahrer

Erbach/Höchst (ots)

Einen 28 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Erbach am Dienstagabend (17.12.), gegen 22.20 Uhr, in der Dreiseetalstraße.

Rasch bemerkten die Beamten Anzeichen, die den Verdacht nahelegten, dass der 28-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Zudem fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge Cannabis bei ihm und es stellte sich weiterhin heraus, dass der Wagenlenker über keine Fahrerlaubnis verfügt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den 28-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

In der Nacht zum Mittwoch (18.12.), gegen 1.00 Uhr, kontrollierte dann eine Streife der Höchster Polizei in der Ortsmitte von Höchst einen 33 Jahre alten Autofahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,4 Promille an. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Auf den 33-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

