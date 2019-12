Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wohnungstür aufgehebelt

Darmstadt (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Dienstag (17.12.) aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlossgartenstraße, Ecke Frankfurter Straße, eingebrochen sind. Die Eindringlinge hebelten in der Zeit zwischen kurz vor 8 Uhr und 17 Uhr die Wohnungstür auf. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Einbrecher die anschließende Durchsuchung der Räumlichkeiten abgebrochen haben und ohne Beute geflüchtet sein. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden, kann derzeit nicht gesagt werden. Auch die Höhe des entstandenen Schadens, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell