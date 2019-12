Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 6000 Euro Schaden nach Sachbeschädigung/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Ein in der Rudolf-Breitscheid-Straße am Fahrbahnrand geparkter VW, wurde in der Nacht zum Dienstag (17.12.) von Unbekannten rundum zerkratzt. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt nach ersten Schätzungen rund 6000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/71980 zu melden.

