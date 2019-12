Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Radfahrerin leicht verletzt

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (17.12.) ereignete sich gegen 17:50 Uhr in der Ernst-Schneider-Straße, in Höhe einer Fahrschule, ein Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin fuhr mit ihren beiden Kindern in Richtung Unterführung, als sie lautes Reifenquietschen hörte und einen PKW bemerkte, der eine Fahrzeugschlange überholte. Dieses Fahrzeug fuhr an der Frau vorbei, streifte diese am Oberschenkel und fuhr ihr über den Fuß. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen PKW Mini-Cooper-S gehandelt habe. Das Dach soll schwarz und der untere Teil graumetallic gewesen sein. Ein Teilkennzeichen konnte abgelesen werden. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

