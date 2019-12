Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim: Von der Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Am Montag, 16.12.2019 zwischen 17:00 und 17:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Feldstraße in Griesheim ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher im Anschluss flüchtete.

Am Fahrzeug der Geschädigten, einem schwarzen VW Golf, entstand ein Schaden von geschätzten 1200 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim, unter Tel.: 06155-8385-0 zu melden.

Berichterstatterin: POKin Meyer

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

PHK Meyerdierks

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell