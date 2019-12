Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Autoanhänger gestohlen (GG-XC 528)

Mörfelden-Walldorf (ots)

Seinen am Fahrbahnrand "Am Gundbach" abgestellten Autoanhänger der Marke Humbaur mit dem Kennzeichen GG-XC 528, suchte ein 56 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen (17.12.) vergeblich. Unbekannte hatten den silberfarbenen Anhänger entwendet. Die Tat könnte schon einige Tage zurückliegen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

