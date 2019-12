Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbrüche im Helgolandring

Münster (ots)

Im Helgolandring drangen Einbrecher am Montag (16.12) in zwei Häuser ein. Dabei brachen die Täter in der Zeit zwischen 11 Uhr und 20 Uhr bei dem einem Haus ein Fenster und bei dem anderen die Terrassentür auf. Aus dem Inneren der Gebäude erbeuteten sie Geld und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

