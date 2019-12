Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach

Fürth: Tatverdächtige nach Buntmetalldiebstahl festgenommen

Ermittler prüfen weitere Tatzusammenhänge

Mörlenbach / Fürth (ots)

Streifen der Polizeistation Heppenheim haben am späten Montagabend (17.12.) zwei Tatverdächtige festgenommen, die für einen Buntmetalldiebstahl in Fürth in Frage kommen. Am vergangenen Donnerstagabend wurden hier rund 300 Kilogramm Kupfer vom Anwesen eines Handwerkbetriebs entwendet (wir haben entwendet). Gegen 23.15 Uhr am Montag stoppten Beamte ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 38 bei Mörlenbach. Im Kofferraum entdeckten sie zahlreiche Kupferteile und nahmen die beiden 39 und 68 Jahre alten Männer vorläufig fest. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert räumte das Duo den Diebstahl schließlich ein. Ob die beiden Festgenommenen, die aus Pfullendorf und Mannheim stammen, auch für weitere, gleichgelagerte Fälle in Frage kommen, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei in Heppenheim zeigen.

