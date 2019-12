Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Unfall auf der B44 mit hohem Schaden

Gernsheim (ots)

Um kurz vor 15 Uhr kam es Montag (16.12) auf der Bundestraße 44 zu einem Unfall zwischen einem 52-jährigen Autofahrer und einem LKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 52-Jährige, der die B44 in nördliche Richtung befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Die Feuerwehr aus Gernsheim musste den 52-Jährigen aus seinem Auto befreien, der anschließend selbst zum Rettungswagen ging und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrer des LKW's kam mit dem Schrecken davon. Der Bereich zwischen der Bundestraße 44 und der Landstraße 3112 ist derzeit noch voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch bis etwa 18.30 Uhr andauern. Auch das Ordnungsamt Gernsheim unterstützt bei den Absperrarbeiten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 125.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell