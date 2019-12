Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach-Siedelsbrunn: In Seminarräume eingebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Wald-Michelbach-Siedelsbrunn (ots)

Mehrere Tausend Euro Schaden sind am Samstag (14.12.) nach einem Einbruch in Seminarräume im Buddhas Weg in Siedelsbrunn entstanden. Nachdem die Täter ein Fenster aufgebrochen hatten, öffneten sie zudem gewaltsam verschlossene Schränke und Türen. Allein der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Hinzu kommen nach ersten Erkenntnissen gestohlene Dokumente sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter gegen 1.30 Uhr in das Innere des Gebäudes. Hinweise zu diesem Einbruch nehmen Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wald-Michelbach entgegen (06207/9405-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell