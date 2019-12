Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/ Unter-Ostern: Senior in Wohnung überfallen

Reichelsheim (ots)

Nachdem ein Senior am Montagmorgen (16.12.) in seiner Wohnung im Ortsteil Unter-Ostern mit blutenden Verletzungen aufgefunden wurde, hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Verletzungen des Mannes werden in einem Krankenhaus behandelt. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einem Raubüberfall aus. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

