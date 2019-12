Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Mehrere Einbrüche an einem Tag

Roßdorf (ots)

Gleich mehrere Wohnungen und Häuser in Roßdorf gerieten am Samstag (14.12) in das Visier von Einbrechern. In der Zeit zwischen 11 Uhr und 22.30 Uhr gelangten die Täter über aufgehebelte Fenster, Terrassen- und Balkontüren in die Räumlichkeiten einer Wohnung in der "Taunusstraße" und "Am Mummelrain" sowie in ein Reihenhaus "An der Fuchsenhütte". Aus diesen erbeuteten die Eindringlinge sowohl Schmuck, Geld, als auch eine Kaffeemaschine und einen Dolch. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei zwei weiteren Reihenhäusern in der "Taunusstraße" und in der "Alte Dieburger Straße" scheiterten die Täter bei den Versuchen die Terrassentüren aufzuhebeln und flüchteten ohne Beute. Auch in diesen beiden Fällen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt prüfen derzeit, ob diese Taten in Verbindung stehen könnten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden (06151/969-0).

