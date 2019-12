Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Rosengarten: Hoher Schaden nach Einbruch im Einkaufscenter

Lamperheim (ots)

Mit dem Ziel einen Tresor öffnen oder stehlen zu können, verursachten Einbrecher in einem Einkaufscenter einen Schaden von mindestens 10.000 Euro. Gestohlen wurde nach erster Durchsicht nichts. Die Täter drangen zwischen Samstagabend (14.12.), 22.10 Uhr und Montagmorgen (16.12.) durch eine Tür in das Center ein. Mehrere Wände wurden durchbrochen, um in ein Raum zu gelangen, in dem die Täter einen gefüllten Tresor vermutet hatten. Aus nicht bekannten Gründen wurde von der Tat abgelassen. Die Täter konnten das Center scheinbar unbeobachtet verlassen. Durch den Einbruch hat die Elektronik Schaden genommen, so dass das Hauptgeschäft erst um 12.30 Uhr öffnen konnte. Die übrigen Geschäfte bleiben am Montag geschlossen.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wendet sich bitte bei den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

