Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 80 Euro geraubt

Kripo sucht Zeugen des Vorfalls

Lampertheim (ots)

Unter Vorhalt eines Taschenmessers wurden einem 18-Jährigen am Sonntag (15.12.) etwa 80 Euro geraubt. Die Tat ereignete sich gegen 5.35 Uhr in der Hagenstraße. Der Fremde näherte sich aus der Jakobstraße und rannte nach der Tat auch wieder in die Richtung zurück.

Der Täter soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben und zwischen 21 und 30 Jahre alt sein. Der dunkel gekleidete Mann trug eine Nike - Mütze und Handschuhe.

Wer Zeuge der Tat war oder Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 35) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

