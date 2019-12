Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Nicht festgelegt

Einbrecher nehmen Lampe, Parfum und Kleingeld mit

Michelstadt (ots)

Nicht festgelegt waren Kriminelle während eines Einbruchs am Samstag (14.12.) in Steinbach. In der Höhenstraße, oberhalb der Grundschule, stiegen die Täter zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in eine Erdgeschoßwohnung ein, nachdem ein gekipptes Fenster aufgebrochen wurde. Aus der Wohnung fehlen eine als Weihnachtsgeschenk verpackte Lampe, Parfum, ein Make-up Pinsel sowie Kleingeld. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Feststellungen auf etwa 2000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

