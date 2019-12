Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Handtaschendiebstahl

Darmstadt (ots)

Eine schnelle Festnahme gelang der Polizei nach einem Handtaschendiebstahl am späten Freitagabend (13.12.). Aufgelöst und hilfesuchend hatte sich eine junge Frau gegen 17 Uhr an eine Polizeistreife am Ludwigsplatz gewandt und mitgeteilt, dass sie soeben in einem Geschäft für Elektrotechnik bestohlen wurde. Mithilfe einer anschließenden vorhandenen Videoaufzeichnung des Geschäfts, konnten die Täter rasch ausfindig gemacht werden. Wie es der Zufall wollte, war das Duo, bei dem es sich um einen 28 Jahre alten Mann und eine 31 Jahre alte Frau in Begleitung ihres Kindes handelte, den Beamten bereits am Nachmittag auf einem Parkplatz in der Zeughausstraße aufgefallen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden alle drei dann auch dort angetroffen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Verdächtigen stellten die Beamten die gestohlene Handtasche sowie Ware im Wert von rund 300 Euro sicher, die offenbar von der frisch entwendeten EC-Karte bereits gekauft worden waren. Dies belegte eine mitgeführte Quittung. Die Beschuldigte aus Seligenstadt und Groß-Umstadt mussten die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Im Anschluss an alle polizeilichen Maßnahmen wurde sie nach Hause entlassen.

