Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bargeld aus Registrierkasse gestohlen

Darmstadt (ots)

Bei ihrem Vorgehen gewaltsam in ein Kopiergeschäft in der Rheinstraße, nahe Ecke Berliner Allee, zu gelangen, haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (13.12.), 16.30 Uhr und Samstag (14.12.), 13.30 Uhr, eine Schaden verursacht, der derzeit auf mindestens 1000 Euro beziffert wird. Zusätzlich erbeuteten die Kriminellen aus der dortigen Registrierkasse einen Geldbetrag von rund 300 Euro. Im Anschluss traten sie die Flucht an. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9693710 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

