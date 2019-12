Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (15.12.), in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Pfungstädter Straße heimgesucht und auf der Suche nach Beute sämtliche Räume durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die Kriminellen gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu dem Anwesen verschafft. Mit ihrer Beute, deren Art und Umfang abschließend noch nicht bekannt ist, flüchteten sie. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, bei den Beamten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell