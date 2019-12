POL-DVS: Weiterstadt Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen auf der BAB 5, Höhe Tank und Rastanlage Gräfenhausen - West.

Polizeipräsidium Südhessen

Am Sonntagabend, den 15.12.2019 gg. 23.00 Uhr, kam es auf der Autobahn BAB 5 in Höhe der Tank und Rastanlage Gräfenhausen West zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leichtverletzten Person. Zunächst blieb ein PKW Renault aufgrund eines technischen Defektes auf der 3. Fahrspur liegen. Der Fahrzeugführer verließ den PKW und begab sich zur Mittelleitplanke. Direkt nachfolgende Fahrzeuge konnten dem liegengebliebenen Fahrzeug ausweichen, kurze Zeit später näherte sich von hinten ein PKW Toyota und fuhr aus bisher ungeklärter Ursache in das stehende Pannenfahrzeug. Nach dem Aufprall überschlug sich der Toyota zweimal und kam anschließend schwer beschädigt auf der 3. Fahrspur zum Stillstand. Der aus Darmstadt stammende 36 jährige männliche Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Klinikum Rüsselsheim verbracht. Der ebenfalls aus Darmstadt stammende 37 Jahre alte Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Kreiskrankenhaus Groß-Gerau verbracht. Die BAB 5 war für die Verkehrsunfallaufnahme, Aufräum- und Reinigungsarbeiten der Straßenmeisterei Darmstadt - zur Beseitigung einer 200 Meter langen Dieselspur - für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000,- Euro.

Anschließend kam es im sich auflösendem Stau auf der 3. Fahrspur zu einem weiteren Pannenfahrzeug. Ein Range Rover Sport mit schweizer Kennzeichen hatte ebenfalls einen technischen Defekt und musste später dort abgeschleppt werden. Hieraus resultierte im Anschluss ein medizinischer Notfall, da der Beifahrer des Range Rover eine Herzattacke erlitt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die BAB 5 musste hierfür abermals für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

