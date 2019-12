Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt OT Kranichstein - Mieter bei Zimmerbrand leicht verletzt

Darmstadt (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (15.12.2019) kam es im Darmstädter Ortsteil Kranichstein in einer Wohnung im 2.OG eines Mehrfamilienhauses zu einem Zimmerbrand. Der 42-jährige Mieter der Wohnung war nach eigenen Angaben auf der Couch eingeschlafen. Als er um kurz nach 20:00 Uhr erwachte, brannte es im Zimmer. Er alarmierte sofort die Feuerwehr. Dieses konnte den Brand zügig löschen. Der 42-Jährige wurde durch das Einatmen der Rauchgase leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand und die damit verbundene Verrußung der Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Andere Wohnungen waren nicht betroffen. Die Mieter konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Wohnung wurde versiegelt. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei wird den Brandort zum Wochenbeginn in Augenschein nehmen. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, Polizeipräsidium Südhessen, PvD, Tel.:06151/969-3030

