Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Vollsperrung auf der A5 bei Weiterstadt

Weiterstadt (ots)

Momentan ist die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Langen und Weiterstadt in Höhe der Rastanlage Gräfenhausen-West komplett gesperrt. Ein Pannenfahrzeug stand auf der Fahrbahn und ein weiterer Pkw fuhr in dieses hinein. Durch die beschädigten Fahrzeuge und ausgelaufene Betriebsstoffen musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten laufen. Es wird nachberichtet.

Polizeipräsidium Südhessen

