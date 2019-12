Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Grössere verlorene Bargeldmenge konnte dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegebenen werden

Raunheim (ots)

Am gestrigen Samstagabend fand eine 38-jährige Raunheimer Bürgerin in der Bahnhofstraße in Raunheim eine schwarze Stofftasche auf. In dieser befanden sich u.a. ca. 8700 Euro in bar und diverse Dokumente, die auf einen vietnamesischen Touristen hinwiesen.

Dieser meldete sich am Sonntagvormittag auf hiesiger Polizeistation, um eine Verlustanzeige bezgl. seiner Stofftasche zu erstatten. Dem überglücklichen Verlierer konnten seine verlorenen Sachen vollständig ausgehändigt werden.

Der Finderin wurden ihr gesetzlich zustehender Finderlohn (i.H.v. 275 Euro) durch den vietnamesischen Flugbegleiter ausgehändigt.

Vielen Dank an die ehrliche Finderin, die jetzt ein paar Euro mehr für den Kauf ihrer Weihnachtsgeschenke ausgeben kann.

Eine schöne Weihnachtszeit wünscht die Polizeistation Rüsselsheim.

