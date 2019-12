Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Münster/Altheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich auf der B26 in Höhe Münster/Altheim gegen 00:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall bei dem 2 Fahrgäste und der Fahrer eines Taxi, sowie der Fahrer eines Kastenwagens verletzt wurden. Das Taxi mit dem 26-jährigen Fahrer und den 4 Fahrgästen wollte aus Altheim kommend auf die B26 einbiegen und kollidierte hierbei aus noch ungeklärter Ursache mit einem aus Richtung Dieburg kommenden Kastenwagen. Durch den Zusammenstoß wurden der Taxifahrer, sowie 2 Fahrgäste im Alter von 25 und 24 Jahren schwer verletzt. Der 23-jährige Fahrer des Kastenwagens wurde leicht verletzt. Die 4 Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 30.000 Euro. An der Unfallstellen waren 1 Notarztwagen, 4 Rettungswagen und die Feuerwehren aus Münster und Altheim eingesetzt. Die B26 in Höhe Altheim musste während der Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt werden.

