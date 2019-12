Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Unfallserie auf der A 67, Darmstädter Kreuz - AS Pfungstadt

Darmstadt (ots)

Momentan ist die BAB 67 zwischen dem AK Darmstadt und der AS Pfungstadt aufgrund einer Unfallserie blockiert, die sich aufgrund eines plötzlich auftretenden Starkregens ereignete. Hierdurch kam es zu mehreren Unfällen mit mehreren verletzten Personen. Der Verkehr wird am Darmstädter Kreuz auf die A 5 in Richtung Süden abgeleitet. Es wird nachberichtet.

