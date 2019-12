Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Innenstadt: 55-jähriger Vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Seit dem gestrigen Freitag (13.12.2019), 19:15 Uhr wird aus dem Klinikum Darmstadt der 55-jährige Yongsheng LIN vermisst. Herr LIN wohnt in einem Pflegeheim in Darmstadt-Eberstadt und sollte im Klinikum behandelt werden. Noch bevor er behandelt werden konnte, verließ er das Krankenhaus. Herr LIN ist orientierungslos und seither unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Herr LIN ist ca. 165 cm groß, schlank, hat asiatisches Aussehen und trägt kurze, schwarze Haare. Bekleidet ist er mit einer rot-gelb gestreiften Jacke mit Fransen und einer beigen Hose. Die Polizei in Darmstadt bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-3610. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell