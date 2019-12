Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Rimbach (ots)

Am Samstag, dem 14.12.2019 gegen 10.50 Uhr, wurde in Rimbach, Schloßstraße, ein weißer Pkw, VW, UP, von der Polizei verfolgt und kontrolliert. Kurz vorher fuhr dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit innerorts und überholte rechts über dem Gehweg mehrere Fahrzeuge. Es wird gebeten, dass sich die Zeugen bei der Polizeiinspektion Heppenheim, Tel.: 06252/706-0, melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim

SB. Konrad Berberich

Telefon: 06252 / 7060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell