Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pressebericht der Polizei Rüsselsheim vom 14.12.2019

Rüsselsheim / Raunheim (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Kind

Rüsselsheim, Im Reis Höhe Gerhard-Hauptmann-Schule Freitag, den 13.12.2019, gegen 08.00 Uhr

Eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Groß-Gerau befuhr die Straße Im Reis in Fahrtrichtung Bensheimer Straße. In Höhe eines Fußgängerüberweges (Zebrastreifen) hielt sie zunächst an, um einen Jungen die Überquerung zu ermöglichen. Als der Junge den Zebrastreifen überquert hatte, fuhr die Fahrerin los und übersah eine 10-jährige Schülerin, die den Zebrastreifen bereits betreten hatte. Sie touchierte das Kind, was zu Boden stürzte und hierbei leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

