Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Viernheim (ots)

Viernheim - Auf Zigaretten abgesehen hatten es Einbrecher in einem Einkaufsmarkt im östlichen Teil der Stadt. Am Samstag (14.12.) gegen 03:30 Uhr verzeichnete der zuständige Sicherheitsdienst einen Alarmeingang. Die Polizeistreifen fanden kurz darauf eine zerstörte Eingangstür und einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten vor. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zum Erfolg. Hinweise bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206/9440-0. eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

