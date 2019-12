Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen

K 180: 32 Jahre alter Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Bagger

K180 - Gemarkung Eppertshausen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 180 am Freitagnachmittag (13.12.) ist ein 32 Jahre alter Autofahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis ums Leben gekommen. Gegen 15 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Rettungsdienste, nachdem der Mann mit seinem Auto im Bereich der "Thomashütte" mit einem Bagger kollidiert war. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 32-jährige von Messel kommend in Richtung Eppertshausen und wollte den Bagger sowie weitere Verkehrsteilnehmer vor ihm überholen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Bagger zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 28 Jahre alte Baggerfahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Autofahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Wie lange die Strecke noch gesperrt bleibt, steht derzeit noch nicht fest. Gefertigt: Sebastian Trapmann, PÖA, Tel. 06151/969-2411 Rückfragen bitte an: PvD PP Südhessen, Tel.: 06151/969-3030

