Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Fahrraddiebstahl vereitelt

Rennrad sichergestellt

Eigentümer gesucht

Darmstadt (ots)

Bereits am frühen Samstagmorgen (30.11.) haben Beamte des 3.Polizeireviers ein schwarzes Rennrad "Am Brombeerberg" zwecks Eigentumssicherung sichergestellt. Kurz zuvor hatte ein noch unbekannter Mann versucht, das Faltschloss des Rades aufzubrechen. Dabei hatte er die Aufmerksamkeit von Zeugen geweckt, die die Polizei verständigten. Bei Eintreffen der Beamten fehlte von dem Dieb jede Spur. Zurück blieb das Fahrrad mit dem beschädigten Faltschloss. Bislang hat sich noch kein rechtmäßiger Besitzer bei der Polizei, die ein Verfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet hat, gemeldet oder das Fehlen seines Rades angezeigt. Vor diesem Hintergrund und für den Fortgang der weiteren Ermittlungen suchen die Polizisten jetzt mit einem Bild des Rades vom Hersteller "Vektor" nach dem Eigentümer. Auffallend an dem Rad ist, dass die linke Pedale fehlt.

Wer sein Fahrrad wiedererkennt wird gebeten, sich mit den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9693810)

