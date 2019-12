Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Kupferdiebe in der Carl-Benz-Straße

Fürth (ots)

Bei einem Handwerksbetrieb in der Carl-Benz-Straße wurde am Donnerstagabend (12.12) für rund 600 Euro Kupfer gestohlen. Zeugen haben gegen 21 Uhr zwei Personen bemerkt, die offensichtlich bei ihrem Tun gestört wurden und in Richtung Ortsmitte geflüchtet sind. Zuvor ist für den Diebstahl ein Zaun ausgehoben worden. Das Buntmetall lagerte in einem Altmetallcontainer auf dem Grundstück. Nach ersten Feststellungen fehlen etwa 300 Kilogramm.

Wer die verdächtigen Personen bemerkt hat oder Hinweise zu einem Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

