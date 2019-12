Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Navi aus BMW ausgebaut

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (12.-13.12.) geriet ein in der Gothestraße geparkter grauer BMW in das Visier von Kriminellen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Innenraum und bauten dort das Navigationsgerät aus. Auch ließen sie Scheingeld, dass hinter der Sonnenblende klemmte, mitgehen. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten des Kommissariats 21/22, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

