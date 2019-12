Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bischofsheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Franz-Schubert-Straße hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 6.40 Uhr und 17 Uhr am Donnerstag (12.12.) verschafften sich bislang noch unbekannte Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus sowie der Wohnung. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Ringe im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen können sich unter der Rufnummer 06142/696-0 melden.

