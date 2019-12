Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Kriminalpolizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Zahlreiche kriminelle Anrufe in den letzten Tagen

Kreis Groß-Gerau (ots)

In den letzten Tagen hat das Kommissariat 23 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei Kenntnis von vermehrten Anrufen falscher Polizeibeamten und angeblicher Enkel, Nichten oder anderer Verwandten erhalten. Aktuell in Kelsterbach und Mörfelden-Walldorf, aber auch im Rest des Kreisgebietes versuchten die Trickbetrüger mit den Maschen an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Bei einem Fall in Nauheim erbeuteten die Täter mit der "Falsche Polizeibeamte" Masche Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Werden Sie bei Geldforderungen am Telefon stets misstrauisch und übergeben Sie niemals Fremden Bargeld oder andere Wertgegenstände nur aufgrund eines Telefonats! Ziehen Sie eine Vertrauensperson zu Rate, rufen Sie selbstständig die vermeintlichen Enkel oder Nichten zurück oder wählen Sie im Zweifel die Notrufnummer 110!

