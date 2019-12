Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Geld aus Imbiss gestohlen

Täter kamen über das Fenster

Brensbach (ots)

Über ein Fenster drangen in der Nacht zum Donnerstag (11. - 12.12.) Kriminelle in einen Imbiss in der Höchster Straße ein. Auf der Suche nach Geld stahlen die Täter die Kassenlade sowie Geld aus zwei Kellnerbörsen. Insgesamt wurden so mehrere Hundert Euro erbeutet.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte unter der 06062 / 9530 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell