Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in der Albert-Schweitzer-Straße, 65451 Kelsterbach

Kelsterbach (ots)

Zwischen Dienstag (10.12.) und Donnerstag (12.12.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi TT, der in der Albert-Schweitzer-Straße in Kelsterbach am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000 EUR geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Kelsterbach unter der 06107/7198-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach

Schwarz, F., POK



Telefon: 06107/7198-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell