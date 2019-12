Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht im Bereich Bahnstraße, Kelsterbach

Kelsterbach (ots)

Am Donnerstag (12.12.) kam es gegen 07:50 Uhr in der Bahnstraße in Kelsterbach zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Aufgrund einer verengten Fahrbahn musste der Geschädigte aus dem Raum Alzey mit seinem schwarzen Mercedes-Benz einem entgegenkommenden, wartepflichtigen Pkw ausweichen. Durch das Ausweichmanöver kollidierte der Geschädigte mit dem Bordstein, wodurch Sachschaden an seinem Pkw entstand. Der Wartepflichtige entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen Audi mit Groß-Gerauer Kennzeichen handeln.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Kelsterbach unter der 06107/7198-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach

Schwarz, F., POK



Telefon: 06107/7198-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell