Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Rüsselsheim (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 12.12.2019, 18.21 Uhr Unfallort: Rüsselsheim, Friedensstraße, Stadtunterführung

Eine 25-jährige Bensheimerin befuhr mit ihrem Pkw VW Polo die Stadtunterführung aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Darmstädter Straße. Ein 56-jähriger Rüsselsheimer befuhr mit seinem Pkw Opel Insignia die Stadtunterführung in entgegengesetzter Richtung und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Es kam in der Unterführung zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Da bei dem Rüsselsheimer der Alkoholtest positiv verlief, folgten die üblichen Maßnahmen. Die Stadtunterführung war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell