Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürogebäude und Geschäftsräume im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (11.-12.12.) ist ein Bürogebäude in der Rheinstraße, nahe Ecke Neckarstraße, von Einbrechern heimgesucht worden. Auf noch nicht bekanntem Weg hatten sich die Täter zunächst Zugang zu dem Gebäude verschafft um dort gewaltsam in die Geschäftsräume zweier Firmen einzubrechen. Aus den Räumen entwendeten sie Bargeld und hochwertige Handtaschen. Der Wert der Beute dürfte sich ersten Erkenntnissen im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Kripo in Darmstadt (21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell