Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Autohaus gesucht

Rüsselsheim (ots)

Die Ermittler der Polizei in Rüsselsheim suchen nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Nacht zum Donnerstag (12.12.) nach Zeugen. Zwischen 18.30 Uhr und circa 8 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch nicht identifizierten Täter auf unbekannte Weise in das Anwesen in der Eisenstraße ein. In einem Büro entwenden die Kriminellen eine dortige Kasse mit mehreren Hundert Euro Inhalt. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Die Ermittlungsgruppe hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

