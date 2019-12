Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Diebe entwenden schwarzen Mercedes (GG-MS 1200)

Rüsselsheim (ots)

Auf einen schwarzen Mercedes AMG hatten es bislang noch unbekannte Fahrzeugdiebe vermutlich in der Nacht zum Donnerstag (12.12.) abgesehen. Gegen 7.30 Uhr am Morgen bemerkten die Eigentümer den Diebstahl des mehrere Zehntausend Euro teuren Wagens. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen GG-MS 1200 war seit 17 Uhr am Vortag auf einem Parkplatz in der Philipp-Völker-Straße im Stadtteil Königstädten abgestellt. Ob die Kriminellen für das Eindringen in den Mercedes GLC und das Starten einen Funkwellenverlängerer genutzt haben, steht bislang noch nicht fest. Eine Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib des Wagens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

