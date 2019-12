Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit sechs unbezahlten Wintermänteln aus Geschäft spaziert

Darmstadt (ots)

Eine noch unbekannte Diebin hat am Mittwochmorgen (11.12.), gegen 10 Uhr, den Versuch unternommen, sich großzügig in einem Bekleidungsgeschäft mit sechs Wintermänteln einzudecken. Mit der Ware über dem Arm gelegt, verließ sie kurzerhand, ohne zu bezahlen, das Geschäft in der Elisabethenstraße. Dabei konnte die Täterin von einem Angestellten beobachtet und bis in die Fußgängerzone verfolgt werden. Als der Mitarbeiter die Frau ansprach, ließ sie ihre Beute fallen und ergriff sofort die Flucht. Die Unbekannte wurde als etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie hatte dunkles Haar und trug eine Basecap. Zum Zeitpunkt der Tat war die Frau mit einer roten Jeans sowie einem blauen Wintermantel mit Fellkapuze bekleidet. Sie trug braune Stiefel und führte einen braunen Rucksack mit sich. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise zur Identität der noch unbekannten Frau, nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9693610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell