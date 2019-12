POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen/ Flein: Polizei sucht weißen Transporter

Polizeipräsidium Südhessen

Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zum Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei in Heilbronn und in Darmstadt nach einem gestohlenen weißen Transporter. Dieser wurde bereits am Sonntag (01.12) bei einem Einbruch in Flein, bei Heilbronn, entwendet. Anschließend sahen Zeugen den gestohlenen Transporter am Donnertagmorgen (05.12, wir haben berichtet), nach einem Einbruch in ein Geschäft im Gundernhäuser Ulmenweg. Zuletzt war das Fahrzeug mit einem Heilbronner Kennzeichen (HN) versehen. Wer Hinweise zum Verbleib des abgebildeten Transporters geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Untergruppenbach (07131-644630) oder bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt (06151/969-0) zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4459513

