Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ungebetene Gäste haben am Mittwochnachmittag (11.12.) die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Riedeselstraße heimgesucht und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Kriminellen nicht fündig und flüchteten ohne Beute. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut, sucht Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit, die zwischen 15 Uhr und 18 Uhr eingegrenzt wird, in dem Haus oder in Tatortnähe aufgefallen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise, werden an die Beamten des Kommissariats 21/22, unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

