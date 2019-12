Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen-Reinheim-Zeilhard: Über das Fenster ins Haus

Einbrecher ohne Beute geflüchtet

Roßdorf-Gundernhausen-Reinheim-Zeilhard (ots)

Sowohl in Gundernhausen, als auch in Zeilhard brachen am Mittwoch (11.12) Kriminelle über ein Fenster in ein Haus ein. Im Gundernhäuser Stetteritzring gelangten die Eindringlinge in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 20.25 Uhr in die Räumlichkeiten. In der Straße "Am Dieburger Berg" suchten die Täter in der der Zeit zwischen 6 Uhr und 18 Uhr im Inneren eines Hauses in Zeilhard nach Beute. In beiden Fällen scheinen die Täter ohne Beute geflüchtet zu sein. Der verursachte Gesamtschaden bei beiden Einbrüchen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweis zu diesen Taten oder den Tätern nehmen die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell