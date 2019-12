Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Die Polizei in Darmstadt sucht einen Fahrradbesitzer. Bereits in der Nacht zum Montag (01.-02.12) meldeten Zeugen einen versuchten Fahrraddiebstahl am Platz der Deutschen Einheit. Dabei habe ein dunkel gekleideter Mann gegen Mitternacht so offensichtlich das Fahrradschloss eines schwarzen Rennrades, der Marke Peugeot, beschädigt, sodass Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden. Der Mann sei anschließend kurz mit dem Fahrrad gefahren und habe es dann wieder im Bereich der Fahrradständer abgestellt. Die Polizei hat das Fahrrad anschließend sichergestellt und sucht nun den Besitzer, der sein Fahrrad wieder ausgehändigt bekommen soll. Bei dem Rennrad handelt es sich um ein 28 Zoll "Retrorad" mit einem goldenen Schriftzug. Der Besitzer des Fahrrades, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell