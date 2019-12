Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Bargeld bei Einbruch in Großraumbüro erbeutet

Nauheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (11.12.) auf ein Großraumbüro in der Industriestraße abgesehen. Gegen kurz vor acht Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die durch eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes in das Anwesen eingedrungen waren. Im Inneren brachen die Diebe einen Container auf und entwendeten mehrere Hundert Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Der Tatzeitraum reicht nach derzeitigen Erkenntnissen bis 22 Uhr am Vorabend zurück. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell