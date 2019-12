Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zahlreiche Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Bensheim (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann sieht sich nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag (11.12.) mit gleich mehreren Vorwürfen konfrontiert. Zivilfahnder hatten den Bensheimer gegen 14.30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt und schnell festgestellt, dass für sein Fahrzeug schon seit längerem kein Versicherungsschutz mehr besteht. Zudem entdeckten sie auch an der HU-Plakette Anzeichen, die auf eine Verfälschung hindeuteten. Neben dem Verdacht der Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich der 25-Jähriger auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da er bereits seit längerem in Bensheim lebt, hätte er seine Fahrerlaubnis umschreiben müssen. Das Kennzeichen des Wagens wurden sichergestellt und der Ertappte auf die Wache gebracht, wo die Beamten Strafanzeige erstatteten.

